'Ta požar je bil grozljiv'

Blaž Valič igra Janeza Smoleta, ki je predsednik gasilskega društva in krajevne skupnosti. (Foto: Miro Majcen)

Blaž Valič (Foto: POP TV)

Blaž Valič v novi izvirni seriji Reka ljubezni igra Janeza Smoleta, ki je predsednik gasilskega društva in krajevne skupnosti. Bil je najboljši prijatelj pokojnega očeta Blaža in Roka. Oba fanta ima rad kot svoja sinova in bi storil vse, da bi v vasi imela prihodnost. Včasih je osamljen in se zaveda, da je naredil napako, da se ni poročil s Sonjo.

Stara in prava ljubezen nikoli ne umre in se ne pozabi, le čaka na novo priložnost. Neljubi dogodek, ko Miran vdre v Bojanovo in Sonjino hišo ter Sonjo vzame za talko, bo njo in Janeza zbližal. Bosta imela dovolj poguma, da bosta sledila svojim čustvom in si izpovedala ljubezen?

Kaj prinaša nova epizoda Reke ljubezni? (Foto: POP TV)

Miran na zaslišanju z Gašperjem ne pove ničesar. Katja je tako šokirana zaradi Irene in Roka, da se zjoče. Sonja prepričuje Bojana, da je Miran njegov sin, vendar on ne želi priznati ničesar. Jan se skuša izogniti kosilu z Valentino in njenim očetom. Erik Jožeta prepričuje, naj proda zemljo. Rok in Irena se izpovedujeta drug drugemu. Gašper Janeza obvešča o vsem, kar se je zgodilo. Še vedno je prepričan, da morda požarom še ni konca. Valentina sliši, kako Jan v spanju kliče Ireno.

