Tajkunski škandal v novem domačem filmu Anina provizija

Tajkunski posli že nekaj časa burijo domišljijo Slovencev, vsa ta drama ter škandali pa so navdihnili tudi scenarista novega filma Anina provizija. Poleg Vesne Milek, Dejana Spasića in Lada Bizovičarja, ki so se izkazali v glavnih vlogah, sta svoje igralske sposobnosti preizkusila tudi Denis Avdić in Jana Morelj.