Tanja je strožja, Đuro brez dlake na jeziku ... Kdo pa ima boljši posluh?

Branko Đurić - Đuro bo gostujoči član žirije v prihajajoči oddaji Znan obraz ima svoj glas, zato smo stalno članico "žirantske mafije", Tanjo Ribič, povprašali, ali ima pred družinsko navezo v šovu že kaj treme. "Ne, kje pa. Tolikokrat sva že skupaj nastopila pred kamerami, da tega res več ni," razkriva Ribičeva.

Njen mož je tudi član žirije v srbski različici šova Tvoje lice zvuči poznato, zato ga k nastopu, tako vsaj pravi Tanja, ni bilo treba dolgo pregovarjati. "Ni ga bilo treba kaj dosti prepričevati, ker je videl, kako se zabavamo! Format oddaje Znan obraz mu je bil takoj všeč, že ko je pred leti videl našo slovensko različico šova, je sprejel izziv, da je bil že enkrat v hrvaški, zdaj pa je že nekaj sezon stalni žirant v srbski različici šova. Začelo pa se je vsekakor v Sloveniji in mu je bilo zelo všeč, kar jaz počnem," razlaga Tanja, ki ostaja skrivnostna o tem, kakšno taktiko bosta v nedeljski oddaji ubrala z Brankom. Bosta glede na to, da se oba rada zabavata, stavila na humor? "Kaj pa vem! Ničesar ne morem garantirati, ni pa razloga, da se ne bi imeli res luštno," zagotavlja izkušena članica zloglasne žirije.

Zanimalo nas je tudi, kdo od družinskega tandema Đurić-Ribič je strožji … "Bi rekla, da sem jaz mogoče strožja, grem bolj v podrobnosti. Na splošno smo ženske bolj za detajle. Ampak moški so bolj pogumni, si upajo povedati direktno. Tako da, mogoče bo Đuro bolj neposreden."

Zabave tako ne bo manjkalo. Imata pa tako Tanja kot Đuro izvrsten posluh in večkrat zapojeta v duetu, zato najljubše skupne pesmi Tanja skoraj ne more izpostaviti. "Uf, veliko jih imava. Od slovenskih najraje pojeva pesem Roža na vrtu, kadar kam greva, da predstaviva slovenske narodne. Roža na vrtu zelenem cvete je najin res priljubljen komad. Drugače jih je pa veliko .. Še Hallelujah in mnoge druge."

Jo je Đuro pred leti morda omrežil prav s prepevanjem? "S svojim šarmom me je oziroma nas je vse omrežil. Spoznala sva se, ko je prišel gostovat k nam v Mestno gledališče ljubljansko, kjer sva potem skupaj igrala, in vse nas je očaral s svojimi zgodbami, ki smo jih potem vsi pripovedovali doma. Vnesel je popolnoma nov duh v teater, eno pravo distanco do poklica, upali smo si začeti improvizirati na odru … Je bila pa najbolj smešna ta stvar, da ga jaz edina nisem poznala. On je prišel kot veliki zvezdnik za vse ostale, jaz sem ga pa videla kot begunca, ker ga sploh nisem poznala. Enkrat sem mu celo kupila sendvič," se spominja njunih začetkov.

Prav med njima pa je nato preskočila iskrica. Tanja se spominja tudi, kako jo je kmalu po tem, ko sta se zaljubila, očaral s prepevanjem pesmi Oliverja Dragojevića Moj lipi andjele, ki bo v naslednji oddaji Znan obraz ima svoj glas izziv za Mitjo Šinkovca. Tako je namreč določila nedeljska Zvezdniška ruleta.

"Točno to pesem mi je enkrat na začetku Đuro pel in ta me še vedno presune, ker me spomni na res lepe, nepozabne trenutke," se spominja Tanja, kako jo je s pesmijo na začetku njune zveze očaral mož Branko. Za koga pa bi rekla, da ima boljši posluh? "Đuro ima boljši občutek za ritem," odgovarja diplomatsko izkušena pevka in dodaja: "To imajo Balkanci v sebi, tako kot črnci, so se že rodili s taktirko v roki."

Letvica za Mitjo Šinkovca je tako nedvomno postavljena visoko, saj ga bosta v nedeljo ob izvedbi Dragojevićeve pesmi ocenjevala kar dva člana družine Đurić-Ribič, česar se Tanja že zelo veseli.