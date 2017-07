Tarantinov naslednji film bo o sekti Charlesa Mansona

Quentin Tarantino pripravlja projekt o "neslavni" morilski sekti Charlesa Mansona, ki je leta 1969 zagrešila brutalni 5-kratni umor. (Foto: AP)

Režiser Quentin Tarantino naj bi se tako že srečal z Bradom Pittom kot tudi z Jennifer Lawrence, ki je v začetku tega meseca bila z njim na kosilu, da so se pogovarjali o vlogah v filmu. Pitt je s Taratinom že sodeloval pri filmu Neslavne barabe leta 2009, Jennifer pa je sprva načrtoval za vlogo Daisy Domergue, ki jo je sicer dobila Jennifer Jason Leigh, v zadnjem Quentinovem filmu Osovraženih osem.

Oskarjevka Jennifer naj bi bila za vlogo v filmu zainteresirana, čeprav naj to ne bi bila vloga Tateove, saj naj bi se za vlogo slednje potegoval Avstralka Margot Robbie (Volk z Wall Streeta, Odred odpisanih). Glavno vlogo pa naj bi imel Tarantinov stalni sodelavec Samuel L. Jackson.

To bo prvi Tarantinov film, ki bo temeljil na resničnih dogodkih, osredotočal pa se bo na grozljivi umor visoko noseče Sharon Tate in še štirih ljudi, ki so jih ubili člani sekte Charlesa Mansona. Ta je naročil svojim podanikom, da so napadli stanovalce v hiši v kanjonu Benedict, ki naj bi bila last glasbenega producenta, ki je Mansona pred tem zavrnil glede snemanja v njegovem studiu. V noči na 8. avgust lea 1969 so štirje njegovi podporniki s pištolami in noži brutalno ubili Tateovo, ki je bila osem mesecev noseča in štiri njene prijatelje. Leta 1971 je bil Manson in še nekateri člani njegove sekte obsojen na dosmrtno ječo za omenjene grozljive umore.