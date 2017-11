Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moj Lado ti ... Modrijani in Lado skupaj v Avto karaokah

'Gangsta' Lado in Modrijani. (Foto: POP TV)

Lado Bizovičar je v Avto karaokah prepeval že s člani skupine Mi2, si lakiral nohte s Tomijem Megličem iz Siddharte, v avtopralnico odpeljal Čuke, z Janom Plestenjakom pozdravljal mimovozeče. V goste je povabil Ota Pestnerja, Pera Lovšina in Omarja Naberja ter se ovil v oblak glamurja z največjimi pevskimi divami Alyo, Neisho in Heleno Blagne. Nadvse se je zabaval tudi s Kingstoni, Andrejem Šifrerjem, Tilnom Artačem in Nino Pušlar. Koga pa je zdaj povabil v avto?

"Ti, ti, ti, ti, ti, ti moja rožica!" buči iz avtomobila, prežetega z energijo, kot je do sedaj še nismo videli. Nalezljiv smeh, pozitivno vzdušje in razigran pogovor vas ne bo pustil ravnodušnih, kajti Lado je tokrat v svoj pojoči avtomobil povabil zloglasne Modrijane, ki se ne izkažejo samo za modre, temveč tudi za nadvse zabavne.

Modrijani veljajo za ene izmed slovenskih najpopularnejših narodno-zabavnih ansamblov. S svojo uspešnico Ti moja rožica pa so dobesedno obnoreli staro in mlado po vsej Sloveniji. Brez težav pa lahko tudi rečemo, da je zasedba pri mladi generaciji celo podrla mejo med narodnozabavno glasbo in pop glasbo.