To si je igralka potihem že dolgo želela

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?



To je nekaj, kar sem si že dolgo potihem, in zdaj na glas, želela. Odkrivanje novega (svojih zmogljivosti, telesne pripravljenosti, novega koda scenskega sporazumevanja); izjemno zabavo na treningih in v živo; preseganje fizične bolečine zaradi vnetja mišic; osebno nadgradnjo - treniranje discipline, dvigovanje meja lastne zmogljivosti, dober dril.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Sama zase velik užitek, nekaj 100% za mojo dušo, predanost, čimveč tednov alias čimveč koreografij alias čimbolj se približati koncu ... Gledalcem pa sporočam: Ne obsojajte napak, ne podlegajte predsodkom, podpirajte trud in delo; zabavajte se in

naj vas nedelje napolnijo z energijo za ves teden; vse je mogoče, če slediš svojim sanjam in vložiš dovolj truda.

Aleksandra Balmazovič (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni ples?

Dokončni pomen bom verjetno dojela in na to vprašanje znala povsem odgovoriti po koncu oddaj. Za zdaj pa je ples zame popolna svoboda, popolna pozaba, absolutno predajanje svojim čustvom, telesu in njegovim impulzom, instinktu, ritmu v sebi, ki ga usklajuješ z zunanjim ritmom. Glasba in ples

me lahko zbudita iz žalosti, apatičnosti in pomirita od vzhičenosti, glasba lahko vpliva na moje razpoloženje. Nikoli nisem žurala zaradi žura, ampak zaradi plesa, če je bil večer brez plesanja, se mi je zdelo, da je bil zanič žur in obratno.

Že kot srednješolka sem hodila ven žurat izključno zaradi plesa, da bi se zdivjala, nikoli se mi ni zdelo pomembno, a je kdo na plesišču z mano ali grem sama, ali sploh je kdo na plesišču ali ne.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Vedno sta mi ples in glasba pomenila ventil za slabo voljo, žalost, jezo, sinonim za dobro zabavo. Glasba je posebna dimenzija, ki te lahko odreši racia, stresa, težav. Ko nastane tišina, v človeku ali zunaj njega, jo nevsiljeno lahko zapolni le glasba. Ko plešem, se počutim svobodno, neobremenjeno, lahkotno, polno energije, fokusirano na svoje bistvo, na telo in duha. Glasba me lahko popolnoma dvigne s tal in iz ravnotežja, dobesedno telesno in energetsko, odreši me kodeksov in pričakovanj.

Kje najraje plešeš?

Pleševa s sinom doma, ko sva sama. Divjava: pleševa in pojeva. Najraje plešem kjer je dovolj prostora, da si lahko dam duška in kjer ni "kodeksov" obnašanja, oz.tudi če so, je

ples ta, ki jih sme kršiti. Plešeš tako, kot čutiš. Do konca. Podivjaš, se odpuliš, odlepiš od tal in greš "čez".

Kdaj si nazadnje plesala? Si ob tem pela?

Nazadnje sem plesala na rojstnodnevni zabavi, vzela sem si (pre)zajeten del plesišča, za kar sem slišala tako pohvale, kot očitke. Plešem s sinom, največkrat doma, uči me novih uspešnic, ki so zdaj "cool" in "in", jaz pa njega starih

rock in pop komadov. Plesala sem novo leto, na snegu sredi gozda v gorah, na -20'C in pela od mraza! Čaka me še moj rojstnodnevni žur, pela pa bom tudi po prvem treningu v šovu in to od bolečin naslednji dan.



Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Bolj stopicanje v masi kot zares ples.

Kdaj si bila nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?



Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Preveč 'uravnilovke', vsi enako, vsi skupaj, čreda.



Ginger Rogers ali Judy Garland?

Ginger Rogers, ker je bila pionirka plesa na filmu, ker sta s Fredom Astairom vnesla neverjetno lahkotnost v ples, ker sta naredila cel filmski žanr s svojim plesnim dovršenim znanjem in plesnimi točkami. Ker je bila H'woodska zvezda starega kova, prefinjena, elegantna, dama, ženska, lady. Judy Garland zaradi nežne, subtilne karizme in topline, ležernosti, otroškosti in igrivosti, ki jih je prinesla v zgodbo, s tem pa je zgodba prešla v kult, tudi po Judyni zaslugi. Ena mojih najljubših pesmi pa je Somewhere over the rainbow.



Kateri je zate najboj strasten ples?

Tango. Brez dvoma. Ker je enostavno čista strast. Do vsega.Tvoja lastna, do sveta, do užitka, do sporočila. Ker je absolutni fokus na dih, ritem, korak, telo, partnerja, glasbo. Ker se morata partnerja poslušati in se dopolnjevati, si drzniti, dovoliti in znati voditi enako kot slediti. Ples, ki vse pove, nujen

za vsak partnerski odnos.



Polka ali valček?

Valček. Res ne prenesem narodne glasbe, čeprav spoštujem Avsenike kot glasbenike. A moja 'skodelica užitka' sta eleganca in šarm 18.st, 19.st, ples na dvorih, krinoline, gentlemani, "dunajska šola" bontona in vedenja.





Raje kot polko Aleksandra zapleše valček. (Foto: POP TV)

Najboljša filmska plesna scena je …

Tango - Vonj po ženski - slepi Al Pacino, zame eden najbolj erotičnih plesnih prizorov na filmu; izjemno sexy sta Jeniffer Lopez in Richard Gere, tangov Shall we dance; pa v Fridi, izjemno erotičen prizor, kjer Ashley Judd pleše tango s Salmo Hayek - Frido Kahlo, odlično je odplesala Penelope Cruz v "Mandolina Kapitana Corellija"...;

Vsi filmi s Fredom Astairom in Ginger Rogers; Pa Lizza Minelli v New York New York in Cabaret. Footloose je bil kultni, ko sem bila v srednji šoli in seveda nepozabni Dirty dancing, pa Briljantina. Ti filmi so mi ostali v spominu kot nekaj, kar sem absolutno požirala, a danes ne vem, če bi jih enako gledala; kasneje seveda kultni prizor Ume Thurman in Johna Travolte v Pulp fictionu.



Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Boljši ne, so pa polnokrvni, strastnejši, mogoče lahko z energijo zakamufliraš pomankljivosti v znanju ...? Pri standardnih se pozna vsak narobe postavljen mezinček. Je pa lepo gledati gracioznost in eleganco.



Sansjki plesni flashmob je …

Plesni bi bil npr.cabaret v NUK-u, ali tango na sredi križišč velikih cest (policaji), ali Footloose na carinski meji (cariniki) ali podivjan na tržnici ali step v lokalu na šanku sredi mesta (to je dolgoletna praksa natakarjev in natakaric v znamenitem Mango baru v Miamiju, zeeelo seksi in divje!). Irski ples

je močan za flashmob in tudi drugače me vsakič vrže v zrak od energije pri tem plesu.V Antwerpnu na železniški postaji so flashmobi že stalna praksa. Najbolj ganljiv flashmob pa se mi je zdel je Carmina Burana ne železniški postaji. Zabaven pa Kalinka v supermarketu.



Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Ljubim adrenalin in vznemirjenost, vse kar je novo.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Tango. Argentinski. Ker je to najbolj erotični ples v univerzumu.

Greš na zmago ali …

Na zgubo sigurno ne. Grem na užitek, na krvavenje do konca. Na boj in nad zmago nad svojimi zmožnostmi, na premikanje lastnih meja.



Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Sem igralka in to bom ostala. Je pa dobro pri igri, da popolnoma vsako znanje in izkušnja prideta enkrat prav. Učila sem se tudi leteti, zakaj ne bi še lebdela - na podijumu.



Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

A ne bom mogla bit bosa??



Kako pa vidiš plesne obleke? Komaj čakaš, da oblečeš ta glamur?

Obleke ... kremo za sončenje in anticelulitno kremo dobimo zraven?



Kako si se pripravljala na začetek? Si si ogledali tuje oddaje?

Januarja sem vneto začela z izdelavo mišic: hoja, fitnes, joga. Ko sem videla, kaj vse počnejo v ameriški in britanski različici, me je zgrabila panika! Oni so morali imeti najmanj en mesec za pripravo ene koreografije?!



Česa se najbolj bojiš? Da padeš, se zlomi petka?



Upam, da bo kakšen kovač med publiko ... ali ga s sabo pripeljem? Bojim se le, da bo ocena občinstva nerazsodno prevladala nad strokovno komisijo. Ostalo pa, kolikor

treninga - toliko uspeha ... upam.