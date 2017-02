Trump ga je navdihnil za nov film o serijskem morilcu

Kontroverzni Lars von Trier je navdih za nov film dobil v vzponu Donalda Trumpa. (Foto: AP)

V novem filmu Larsa von Trierja The House That Jack Built, poznanega po filmih kot so Lom valov, Plesalka v temi, Melanholija, Antikrist, Dogville, Idioti ali seriji Kraljestvo, igra Matt Dillon, ki upodablja visoko inteligentnega moža, ki ga spremljamo dvanajst let. Film nam predstavi umore, ki definirajo njegov razvoj v serijskega morilca.



"The House That Jack Built slavi idejo, da je življenje zlobno in brez duše, kar je žal dokazal tudi nedavni vzpon Homo Trumpusa, kralja podgan," je nedavno razkril režiser.



Pretekli teden je von Trier delil promocijsko fotografijo za film, na kateri je mož s koso z njegovim obrazom, iz kultnega filma Vampyr danskega režiserja Carla Theodorja Dreyerja iz leta 1932.



Von Trierja so sicer leta 2011 označili za "nezaželeno osebo" na cannskem filmskem festivalu, ko se je na novinarski konferenci pošalil na račun Hitlerja, sicer pa bo novi film pričel snemati marca na Švedskem, nato pa bo maja nadaljeval snemanje v Kopenhagnu. Film bo premiero doživel prihodnje leto.