Tudi Chorchyp skriva svojo soplesalko

Thug life dancing:)) #zvezdeplesejo #mydancer #style #trenerka #čeveljci #show #fun A post shared by Denis Porčič Chorchyp (@chorchyp) on Mar 6, 2017 at 12:32pm PST

Na POP TV in VOYO se obeta spektakularna pomlad, saj na male zaslone prihaja najbolj priljubljen plesni šov na svetu Zvezde plešejo. Šov poln glamurja, bleščic, dolgih nog in predvsem kvalitetnih plesnih predstav bo zagotovo osvojil tudi Slovenijo in Slovence. V šovu bomo lako spremljali profesionalne slovenske plesalce, ki bodo plesali z znanimi obrazi. Pari se bodo vsak teden pomerili z določeno koreografijo, kdo je s plesom najbolj prepričal pa bo ocenjevala tako stroga žirija, kot tudi vi, gledalci. V vlogi voditeljev se bosta na plesnem parketu vrtela pete in jezike simpatična Tara Zupančič in stari voditeljski maček Peter Poles.



Med znanimi obrazi se bodo v plesu med drugim pomerili tudi manekenka Iryna Osypenko Nemec, novinar Janez Usenik, igralec Igor Štamulak, novinarka Nuša Lesar, Denis Porčič – Chorchyp, igralki Maja Martina Merljak, Aleksandra Balmazović in drugi.

"Počaščen sem, da bom lahko sodeloval v tej oddaji," je povedal 36-letni Gorenjec. Denis pa že pridno vadi, saj je objavil fotografijo na Instagramu, kako vadi v slogu, v trenerki in plesnih čevljih. Soplesalko še vedno skriva, kdo je postavno dekle, pa boste izvedeli že to nedeljo, 12. marca, ob 20.00 na POP TV.