Umrl je igralec Bill Paxton

Igralec številnih karakternih vlog, veliko tudi ob Arnoldu Schwarzeneggerju, Bill Paxton, je umrl pri 61 letih. (Foto: AP)

Znani karakterni igralec v številnih filmih, največ v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, 61-letni Bill Paxton, je umrl nenadne smrti, saj je prišlo do zapletov med operacijo. Večina se ga spominja po filmih kot so Čudna znanost, Titanik, Apollo 13, Osmi potnik II, Komando, Terminator, Near Dark, Predator 2, Twister, Tomstone, Resnične laži in drugih. Prejela je nagrado emmy za televizijsko miniserijo Hatfields and McCoys, ob boku Kevina Costnerja, nazadnje pa je igral v CBS-ovi seriji Training Day.



"S težkimi srci sporočamo novico, da je Bill Paxton preminul zaradi zapletov pri operaciji. Bil je ljubeč mož in oče, Bill je kariero začel v Hollywoodu, ko je začel delati v kreativnem oddelku, kar se je nato razprostrlo v štiri desetletja dolgo pot plodnega igralca in filmarja. Njegovo strast do umetnosti je začutil vsak, ki ga je poznal, njegova toplina in neumorna energija pa sta bili nedvomni. Prosimo, da spoštujete družinino željo po zasebnosti, ko žaluje izgubo dragega moža in očeta," je njegova družina podala uradno izjavo.



61-letnik je imel dva otroka z drugo ženo Louise Newbury.