Umrl Michael Nyqvist, poznan po Larssonovi milenijski trilogiji

Michael Nyqvist je zaslovel z milenijsko trilogijo po kultnih romanih Stiega Larssona, igral pa je tudi v ameriških filmih. (Foto: AP)



Švedski igralec Michael Nyqvist, ki je igral v milenijski trilogiji filmov (Dekle z zmajskim tatujem, Dekle, ki se je igralo z ognjem in Dekle, ki je dregnilo v sršenovo gnezdo), po kultnih romanih Stiega Larssona, v katerih je zablestela tudi igralka Noomi Rapace, je izgubil boj z rakom na pljučih. Novico je potrdil njegov predstavnik, igralec pa je dočakal le 56 let.

"V imenu družine Michaela Nyqvista z globoko žalostjo potrjujem, da je Michael, eden najbolj priljubljenih in priznanih švedskih igralcev, tiho preminil v krogu družine po enoletnem boj z rakom na pljučih. Njegova radost in strast sta bili nalezljivi pri vseh, ki so ga poznali in ga imeli radi. Njegov šarm, karizmo in ljubezen do umetnosti pa so čutili vsi, ki so imeli čast z njim delati," so zapisali v izjavi za javnost.

Poleg milenijske trilogije, ki je bila sprva televizijska serija v šestih delih, nato pa so jo strnili v tri dolgometražne filme, je bil poznan tudi po vlogah v ameriških filmih, kot sta Misija nemogoče: Protokol duh, kjer je zaigral s Tomom Cruisom, in v filmu John Wick ob boku Keanuja Reevesa. Na filmu je prvič naredil prodor leta 2000, ko je zaigral v filmu Skupaj (Together) režiserja Lukasa Moodyssona, leta 2015 je ob Emmi Watson in Danielu Brühlu zaigral v filmu Colonia, videli pa ga bomo lahko tudi v najnovejšem trilerju Donovana Marsha Hunter Killer z Gerardom Butlerjem in Garyjem Oldmanom.

Za njim žalujejo žena Catharina ter hčerka Ellen in sin Arthur.