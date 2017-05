Umrl Roger Moore

Roger Moore in njegova žena Cristina Tholstrup (Foto: AP)

Roger Moore je umrl v 90. letu starosti. ''S težkim srcem sporočamo, da nas je zapustil dragi oče Roger Moore,'' je v izjavi za javnost zapisala njegova družina.

Zvezdnik je umrl v Švici po kratkotrajni bitki z rakom.

"Ljubezen, s katero je bil obdan v svojih zadnjih dneh, je tako izjemna, da jo je nemogoče povzeti z besedami," še piše v sporočilu za javnost, ki ga podpisujejo igralčevi otroci in je objavljeno na njegovih socialnih omrežjih.

Deborah, Geoffrey in Christian Moore so zapisali, da je njihov oče gojil posebno naklonjenost do nastopanja na odrskih deskah in pred kamerami. Pri tem je vztrajal skoraj do 90 leta. Moore je nazadnje nastopil novembra lani na odru londonske Kraljeve dvorane. Otroci so se mu zahvalili, da je bil, kakršen je bil.

Umrl je obdan z družino, njegova poslednja želja pa je bila, da ga pokopljejo na zasebni pogrebni slovesnosti v Monaku.

Roger Moore se je rodil v Londonu, kjer je kasneje obiskoval igralsko akademijo. Od leta 1945 je nastopal v manjših vlogah na filmu, od leta 1953 pa v gledališčih na Broadwayu in v televizijskih nadaljevankah. Mednarodno prepoznavnost je dosegel z vlogo Simona Templarja v televizijski seriji Svetnik.

Roger Moore je bil star 89 let. (Foto: AP)

Britanski igralec Roger Moore in njegova soigralka Lois Chiles na snemanju filma Moonraker leta 1978.

Britanski igralec, ki se ponaša tudi z zvezdo na Pločniku slavnih, je slavnega agenta 007 zaigral najdlje, kar 12 let (med letoma 1973 in 1985), ter v tem času o njem posnel sedem filmov zapored – Živi in pusti umreti, Mož z zlato pištolo, Vohun, ki me je ljubil, Moonraker, Samo za tvoje oči, Octopussy in Od tarče do smrti.

Roger Moore je leta 2002 nastopil tudi v slovenski komediji Na svoji Vesni v režiji Saše Đukića in Francija Keka. Moore se je ravno takrat v sklopu svojega dela pri Unicefu mudil v Sloveniji ter pristal, da nastopi v filmu.

Za svoje delo je prejel kar nekaj nagrad, tako na humanitarnem področju kot na igralskem. Leta 1980 je prejel zlati globus za najboljšega igralca.

Roger Moore je svojo prvo ženo Doorn Van Steyn, s katero se je poročil že pri rosnih 18 letih, zapustil zaradi trinajst let starejše pevke Dorothy Squires, s katero je bil poročen 15 let.

Leta 1961 jo je zapustil zaradi italijanske igralke Luise Mattioli, s katero sta v zakonu zdržala 27 let. V zakonu sta se mu rodili hčerka Deborah in dva sinova, Geoffreyja in Christiana. Leta 1996 sta se ločila in Roger Moore se je leta 2002 poročil z dansko-švedsko multimilijonarko Cristino Tholstrup.