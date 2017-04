Umrl snemalec, ki je delal s Scorsesejem, Coppolo in Fassbinderjem

Michael Ballhaus je lanskega februarja prejel častnega zlatega medveda na Berlinalu. (Foto: AP)

Nemški snemalec in direktor fotografije Michael Ballhaus je bil poznan po tem, da je pridal svojo močno vizualno noto filmom velikih režiserjev kot so Scorsese, Coppola, Nichols, Fassbinder. S Scorsesejem je sodeloval pri filmih Idiotska noč, Dobri fantje, Barva denarja, Zadnja Kristusova skušnjava, Čas nedolžnosti, Tolpe New Yorka, Dvojna igra, s Coppolo pri grozljivki Bram Stoker's Dracula, s Fassbinderjem v Zakonu Marie Braun, z Robertom Redfordom pri filmu Kviz, z Mikeom Nicholsom pa pri filmih Delovno dekle in Razglednice z roba, sodeloval pa je celo pri nekaj videospotih Madonne.



Rodil se je v Berlinu , 5. avgusta leta 1935, umrl pa je v starosti 81 let. V bogati karieri je bil trikrat nominiran za oskarja, lani pa so mu na Berlinalu podelili zlatega medveda za življenjsko delo. "Jaz sem samo snemalec. Za povrhu pa imam grozen strah govoriti pred ljudmi," se je dobro leto nazaj pošalil ob prejemu častitljive nagrade.