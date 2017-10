Danielle Darrieux v 30. letih prejšnjega stoletja (Foto: AP)

Francoska igralka Danielle Darrieux se je rodila med prvo svetovno vojno, natančno 1. maja 1917 v Bordeauxu. Odraščala je v Parizu, kjer se je na tamkajšnjem glasbenem konservatoriju učila igranja na čelo. Pri 13-ih letih je prvič nastopila v muzikalu Le Bal (1931).

Njena lepota ter nadarjenost za petje in ples sta ji odprla številna vrata v filmskem svetu, zaslovela pa je leta 1936 z vlogo v filmu Mayerling.

Leta 1935 se je poročila z režiserjem in scenaristom Henrijem Decoinom, ki jo je spodbudil, naj si skuša utreti pot v Hollywood. Tako je pod okriljem Universal Studios posnela film The Rage of Paris (1938), a se je nato vrnila v Pariz. Med nemško okupacijo Francije za časa druge svetovne vojne je še naprej nastopala, zaradi česar so jo mnogi kritizirali. Po ločitvi od Decoina se je najprej poročila z dominikanskim diplomatom Porfiriom Rubiroso, po ločitvi od njega pa je srečo našla s scenaristom Georgesom Mitsikidesom, s katerim sta bila skupaj do njegove smrti leta 1991.

Ameriški igralec Mel Ferrer in Danielle Darrieux leta 1960 v francoskem filmu L'homme a Femmes. (Foto: AP)

Pri stotih letih umrla velika francoska igralka Danielle Darrieux (Foto: AP)

Danielle Darrieux je blestela v vlogi v muzikalu Rich, Young and Pretty iz leta 1951, leto kasneje pa se je vrnila v Hollywood, kjer je nastopila v filmu 5 Fingers ob Jamesu Masonu. Njena zadnja vloga v ameriški produkciji je bila stranska - nastopila je v slovitem zgodovinskem epu Aleksander Veliki (1956), v katerem sta blestela Richard Burton in Claire Bloom.

Med filmi, v katerih je Danielle Darrieux igrala vidnejše vloge, so tudi The Greengage Summer (1961) in The Young Girls of Rochefort (1967) v režiji Jacquesa Demyja, s katerim je tudi sicer večkrat sodelovala. Leta 1970 je namesto Katharine Hepburn nastopila v broadwayskem muzikalu Coco, ki je temeljil na življenjski zgodbi Coco Chanel.

Med svojimi zadnjimi igralskimi angažmaji je pred desetletjem posodila glas babici iz animirane uspešnice Persepolis v režiji Vincenta Paronnauda in Marjane Satrapi, leta 2002 pa je nastopila v filmu 8 žensk Francoisa Ozona. Znani filmofil, režiser Quentin Tarantino se je igralki poklonil v filmu Neslavne barabe (2009). Ko se junakinja Shosanna Dreyfus pripravlja na pogrom nacistov, ji njen pomočnik reče, da je kot Danielle Darrieux.

Za dolgoletno filmsko kariero je cenjena francoska igralka leta 1985 prejela častnega cezarja.