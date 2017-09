Upanja je uradno konec: nadaljevanja Seksa v mestu ne bo

Čeprav smo ga že skoraj dobili, bomo ostali brez njega: nadaljevanja Seksa v mestu ne bo. (Foto: AP)

Če ste med tistimi, ki so vse do zadnjega upali in držali pesti, da se bodo legendarne Carrie, Charlotte, Samantha in Miranda vsaj še enkat združile na platnu, imamo žalostno novico. Čeprav so se vse od drugega filma Seks v mestu leta 2010 širila namigovanja, da bo uspešna franšiza dobila še tretje filmsko nadaljevanje in so se oboževalci konec lanskega decembra razveselili novice, da naj bi vse glavne igralke podpisale pogodbo in odobrile scenarij nadaljevanja, so zdaj upi dokončno strti.

Zvezdnica serije Sarah Jessica Parker je potrdila, da se to – čeprav je bilo snemanje že potrjeno – ne bo zgodilo. In tudi sama je nad novico izjemno razočarana.

S produkcijo naj bi začeli letos, a so se v studiu Warner Bros odločili, da projekt prekličejo. "Konec je. Ne bomo snemali. Razočarana sem. Imele smo tako čudovit, zabaven, srce parajoč in vesel scenarij, s katerim bi se mnogi poistovetili," je povedala.

"Nisem razočarana samo zaradi tega, ker ne bomo mogle povedati zgodbe in še enkrat izkusiti snemanja, temveč predvsem zaradi tega, ker so oboževalci tako zelo glasno povedali, kako si nadaljevanja želijo," je strto dejala.

In kje se je torej zapletlo? Za takšen nenaden razvoj dogodkov naj bi bila kriva Kim Cattrall, saj da je imela nekaj takšnih visokih zahtev, ki ji jih v studiu enostavno niso mogli in/ali želeli ustreči. Sama zanika, da bi imela kakšne zahteve. je pa pojasnila, da si v nadaljevanju ni želela igrati, kar naj bi povedala že lani.

61-letna Cattrallova se je na te navedbe odzvala s kratkim tvitom: "Edino, kar sem zahtevala, je bilo, da nočem sodelovati pri tretjem filmu … in to že lani."

Kim Cattrall ne želi več igrati Samanthe. (Foto: AP)

Tako je pojasnila, da film ni propadel zaradi tega, ker bi bila diva in zahtevala nemogoč honorar ali druge ugodnosti, kakor so ji očitali, temveč da le ni želela nadaljevati zgodbe, ker po njenem mnenju zgodba nima več kam iti in da so povedale že vse. "Mislim, da se je vzdušje spremenilo. Da bi štiri ženske govorile o nakupovanju in nakupu čevljev za 400 evrov, ko ljudje nimajo kaj za pod zob? Ne pravim, da v takšnih časih ne potrebujemo takšnih zgodb, ki na omogočajo pobeg iz realnosti, ampak vseeno se mi zdi, da so se zadeve prevesile v drugačno smer," je pojasnjevala.

A vseeno dodala, da bi bilo snemanje zabavno in da bi bilo zelo težko, če bi se za vedno poslovila od Samanthe. Očitno je to na veliko obžalovanje oboževalcev vendarle storila, a jo ti vseeno podpirajo.

Studio je tako ustavil produkcijo nadaljevanja, saj niso želeli narediti filma brez vseh glavnih igralk.

"In to je to … in na žalost so razlogi resnični. Pika," pa je tvitnil igralec Willie Garson, ki je igral Stanforda Blatcha, in s tem namignil, da je v ozadju vendarle bilo še nekaj več.

In to je torej res to za Seks v mestu. "Kjer je življenje, je upanje," je še pred časom o možnosti nadaljevanja dejala Cynthia Nixon, ki je igrala Mirando Hobbes, a očitno upanja zdaj res ni več.