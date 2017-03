Urška Vučak Markež: Življenje nima popravnega izpita

Na plesnem parketu se bo vrtela tudi Urška Vučak Markež. (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

V čast mi je, da ste se spomnili name. Hkrati se mi je izpolnila želja, za katero sem mislila, da ni mogoče, da se uresniči.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Da me ne bo poskušala prikazati drugačne kot sem. Verjetno je polno takih gledalcev kot jaz, ki plešejo mnogo manj, kot si želijo, zato bi jim rada sporočila, da življenje nima popravnega izpita.

Kaj ti pomeni ples?

To je edina telovadba, v kateri res uživam.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Plešem mnogo manj, kot si želim.

Kje najraje plešeš?

Kraj ni tako pomemben, s kom in glasba, to je pomembno.

Kdaj si nazadnje plesala tam? Kakšen ples? Si zraven pela?

Nazadnje sem plesala, joj lani decembra: z otroci, ko sem bila teta Zima. S svojo družino na rajanju z mačkom Murijem in z možem na novoletnem zaključku. Rada pojem zraven, če poznam pesem, besedilo.

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Mirne so bile zakon. Zaradi stiskanja in poljubljanja.

Urška komaj čaka na plesne obleke. (Foto: POP TV)

Kdaj si bila nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Riverdance v Ljubljani. Pričakovala sem več, moram reči. Drugače pa so mi res nekako najbolj všeč masovke, ko vsi enako plešejo. In zgledati mora perfektno. V resnici popolnoma nenaravno. Vsi enako veliki, enako oblečeni, do milisekunde natančni. No saj ni bilo tako, ampak lepo mi je to videti. (malo Monka)

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Nič posebnega ni bil. Plesati je bilo pa lepo, ker sem imela dobrega soplesalca.

Fred Astaire ali Gene Kelly?

Fred je bil zame vedno bil tak starejši 'frik', ki dobro pleše, Gene pa je bil mlajši in lepši. Oba sta bila ok.

Kateri je zate najboj strasten ples?

Katerikoli, ki ustvarja napetost privlačnosti. Tak ples, kjer velikokrat prideš nevarno blizu s plesnim partnerjem, kar se ust tiče (kot da bi se hotel poljubiti, pa se ne), z drugimi deli telesa pa se pogosto dotikaš. Sodelovati mora celo telo, vsi deli telesa. Plesni gibi morajo biti razgibani, z različnim tempom in pavzami.

Polka ali valček?

Valček, polka je dolgočasna, vedno enaki plesni koraki, ki ne dajejo možnosti improvizacije. Samo neko skakanje. Valček je eleganten, odprt za različne obrate in korake.

Najboljša filmska plesna scena je …

Skupinske zaključne scene. Vsi plešejo. Po možnosti vsi enako. Ali pa kakšni plesni boji.

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Boljši!? Drugačni so. Standardni so bolj fini, latinskoameriški pa bolj drzni.

Sansjki plesni flashmob je …

Nimam sanjskega, je pa to očitno meni nasploh zelo všeč, glede na odgovor dve vprašanji nazaj.

Za Urško bodo vsi plesi poseben izziv. (Foto: POP TV)

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Zaradi novih izkušenj na področju, ki me zelo privlači in zaradi tega, ker se mi bo s tem uresničila želja.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Meni se vsi zdijo izziv. Poskakovanje, zvijanje, vrtenje, drža, tempo, …

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Je plesalec, ki me začuti in me pelje po plesišču, meni pa ni treba nič drugega kot, da se mu predam. Ob tem me gleda tako, kot da sem zanj edina, najboljša in najlepša.

Greš na zmago ali …

Sem premalo samozavestna, da bi upala na zmago, kar pa ne pomeni, da je ne bi bila nepopisno vesela. Moj namen je dati vse od sebe. Če bo to dovolj za zmago, pa bomo še videli.

Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Ne. V plesnem svetu ne, definitivno pa bo več plesa v mojem nadaljnjem življenju.

Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

Nisem še obula takega tipa čevlja v moji številki noge, ki bi mi bil prav. Trakci se sploh ne dajo zavezat, v sprednji del čevlja pa ne dobim noge. Petke so super, ker so kar nizke. Ženska mora znati hoditi v petah, če ne, naj jih raje ne nosi. Ko pa enkrat obvladaš, je to kot vožnja s kolesom. Jaz jih bolj redko nosim privat, službeno pa zmeraj. V bistvu se veselim, ker bom dobila takšne lepe plesne čeveljce, ki mi bodo prav, prvič v življenju. Upam, da bodo tudi lepo izgledali na mojih nogah.

Kako pa vidiš plesne obleke? Komaj čakaš, da oblečeš ta glamur?

Plesnih oblek se veselim, še posebej zato, ker bodo narejene za mojo konfekcijsko številko in jih bom lahko oblekla. Ta glamur mi bo postal dostopen. Velika stvar zame, komaj čakam, da se fotografiram, sliko uokvirim in jo doma obesim.

Kako si se pripravljala na začetek? Si si ogledala tuje oddaje?

Nisem se pripravljala. Rada sem gledala hrvaško verzijo, ker je imela tudi super voditelja. Mislim, da je voditelj zelo pomemben.

Imaš morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Ne.

Česa se najbolj bojiš?

Najbolj se bojim, da bi naredila napako v koreografiji, ki bi bila opazna. Padla ne bom, za petke pa tudi upam, da se ne bodo zlomile.

