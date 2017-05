V Cannesu razburjenje zaradi Netflixa - prekinili celo predvajanje filma

Igralca Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, režiser Bong Joon-Ho (Foto: AP)

V Cannesu so po petih minutah prekinili projekcijo prvega od dveh Netflixovih filmov, saj je občinstvo začelo žvižgati, ko se je na platnu pojavil Netflixov logotip ter se posmehovati, ko se je zataknila zavesa in tako zakrila del platna. Ko so se strasti umirile, so projekcijo ponovno zagnali od začetka.

Festival je sicer v tekmovalni program ob znanstvenofantastični drami Okja Joon Ho Bonga s Tildo Swinton, Paulom Danom in Jakom Gyllenhaalom sprejel še Netflixovo komedijo The Meyerowitz Stories Noaha Baumbacha z Dustinom Hoffmanom, Emmo Thompson, Benom Stillerjem in Adamom Sandlerjem. Vendar pa je vključitev omenjenih filmov v program festivala sprožila nasprotovanja, saj je Netflix odklonil njuno distribucijo v francoskih kinematografih.

Film Okja se je sicer omenjalo kot možnega dobitnika glavne festivalske nagrade - zlate palme z najboljši film. Vendar pa ga je spor med Netflixom in francoskimi kinematografi, tako kot film The Meyerowitz Stories, morda že izločil iz tekme.

Predsednik letošnje žirije španski režiser Almodovar pa je v sredo razburil tudi s svojo izjavo, da naj filma ne dobita sploh nobene nagrade. "Ne znam si predstavljati, da bi zlato palmo ali katero koli drugo nagrado podelili filmu, ki ga nato ne bi mogli videti na velikem platnu," je povedal 67-letni španski režiser.

Član žirije Will Smith pa je na drugi strani zavzel popolnoma nasprotno stališče in odkrito stopil v bran ameriškemu ponudniku medijskih vsebin. Za francosko televizijo je tudi povedal, da ga ni strah boja ter da je pripravljen izraziti svoje nestrinjanje z Almodovarjem. "Veselim se dobrega škandala v žiriji," je dodal.

Na letošnjem festivalu v Cannesu bodo prikazali 49 filmov iz 29 držav. Novost je tudi, da so na festival uvrstili prvi dve epizodi tretje sezone Twin Peaksa Davida Lyncha. S tem je Cannes prvič v svoji zgodovini odprl vrata televizijskim serijam, medtem ko drugi festivali, še posebej Benetke in Berlin, že dolga leta redno predstavljajo nove izdelke nekaterih televizijskih hiš.