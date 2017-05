V Cannesu zlata palma švedskemu filmu režiserja Rubenu Östlundu

Na 70. filmskem festivalu v Cannesu je zlato palmo prejel švedski film The Square Rubena Östlunda. V ospredju satire o meščanskem življenju je ugledni muzejski kustos, ki ga kraja njegovega mobilnega telefona in izjemen uspeh umetniške instalacije pahneta v eksistenčno krizo. Za zlato palmo se je potegovalo 19 filmov.

Nagrado za najboljšo igralko je prejela Nemka Diane Kruger za film Fatiha Akina In the Fade. Diane Kruger je upodobila mamo, ki izgubi družino v napadu neonacistov.

V kategoriji za najboljšega igralca je slavil Američan Joaquin Phoenix za film You Were Never Really Here. Igralec se je prelevil v psihično uničenega vojnega veterana.

Nagrado za žirijo je prejela Američanka Sofia Coppola za film o ameriški državljanski vojni The Beguiled.

Grand prix je prejel francoski film 120 udarcev na minuto v režiji Robia Campilla.