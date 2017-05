V filmski svet vstopila tudi gospa Coppola

Francis Coppola in Eleanor Coppola sta se spoznala leta 1963 na snemanju filma (Foto: AP)

Apokalipsa zdaj, Drakula in Boter so le nekateri od vidnejših filmov legendarnega režiserja Francisa Forda Coppole, njegova 45-letna hčerka Sofia se je podpisala pod filme, kot so Izgubljeno s prevodom, Marie Antoinette in Bling Ring, 52-letni sin Roman je sodeloval z Wesom Andersonom pri Darjeeling Limited in Kraljestvu vzhajajoče lune, kot režiser pa se je podpisal pod serijo Mozart in the Jungle. Zdaj pa se je filmu pridružila tudi soproga Francisa Forda, Eleanor Coppola.



"Potrebovala sem nekaj časa, sem zbrala pogum," je dejala 81-letna Eleanor, ki se je podpisala pod svoj prvi film Paris Can Wait, v katerem sta zaigrala Diane Lane in Alec Baldwin. Za časnik New York Times je še dejala, da je, kljub zbiranju poguma, vseeno mirila misel, da ima v družini kar tri vzornike – moža, hčerko in sina.



Eleanor je s Fordom poročena že 54 let. Spoznala sta se leta 1963 na snemanju grozljivke Dementia 13, vse od takrat pa Eleanor svojega soproga vedno spremlja na njegovih snemanjih. Sicer pa se je Eleanor že srečala s snemanjem, toda na televiziji. Prejela je celo emmyja za televizijske dosežke, soustvarila je namreč dokumentarni film Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse.