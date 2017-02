V Kanadi so začeli snemati novega Predatorja

Morda se Shanea Blacka kdo spominja kot Hawkinsa v ekipi, ki je šla skozi džunglo v prvem Predatorju (1987), v katerem je seveda poleg ostalih blestel Arnold Schwarzenegger. Black je med drugim kot pisec prispeval k številnim akcijskim filmom, od štirih delov Smrtonosnega orožja, prek Zadnjega akcijskega heroja, do Iron Mana 3, ki ga je tudi režiral.



Zdaj je v kanadskem Vancouvru pričel snemati "nadaljevanje" Predatorja iz izvirnika, v katerem igrajo Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (Možje X: Apockalipsa), Trevante Rhodes (Mesečina), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Soba) in Sterling K. Brown (Ljudje proti O.J. Simpsonu, This is Us). Znano je sicer, da so v letih od 1990 do 2010 posneli že štiri filme na to temo, Predator 2 (1990), AVP: Alien proti Predatorju (2004), Alien proti Predatorju: Rekvijem (2007) in Predatorji (2010).





Na Twitterju je objavil dve fotografiji, eno v slogu filmskega plakata, drugo pa filmske ekipe, za katero je malce šaljivo zapisal, da so "čudovita človeška bitja, dobri ljudje, a tudi morilci".



V filmu tako ne bomo videli Arnieja, šlo pa naj bi za nekaj svežega, saj gre za mešanico grozljivke, znanstvene fantastike in vesterna. Izid filma je napovedan za 9. februarja prihodnje leto.