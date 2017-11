V torek 21. novembra na POP TV navijamo za vijolične nogometaše

Spet bomo navijali za vijolične. (Foto: POP TV)

V torek, 21. novembra, Mariborčane čaka še zadnje gostovanje v UEFA Ligi prvakov: Spartak Moskva. Gledalke in gledalci bodo znova lahko navijali za vijolične. V Moskvi bodo skušali pripraviti presenečenje in si pred zadnjim krogom še zagotoviti minimalne možnosti za uvrstitev na tretje mesto, ki pelje v Ligo Europa. Naloga še zdaleč ne bo preprosta, a so prav proti Rusom naši prvaki delovali najbolje doslej. Prenos tekme, ki jo bo komentiral Tomaž Lukač, bo na sporedu POP TV s pričetkom ob 17.45 in zaključkom ob 20. uri.

Osrednja dnevnoinformativna oddaja 24UR bo izjemoma na sporedu ob 20. uri.