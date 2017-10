Ustvarjalce filma Družinica v režiji Jana Cvitkoviča so na premieri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pospremili solze, šok in dolg aplavz. Večkrat nagrajeni film spremlja družino, ki jo finančni propad pripelje skoraj do razpada, v glavnih vlogah pa so zablesteli Primož Vrhovec, Irena Kovačevič in Miha Košec.