Vesela novica za Jen in Reese (in nas): posneli bosta vsaj dve sezoni svoje serije

Po dolgih letih se bosta "sestri" Jennifer Aniston in Reese Witherspoon spet združili na televiziji. (Foto: AP)

Samo malo še in dočakali bomo, o čemer smo tako dolgo le potihem sanjali – Jennifer Aniston se bo vrnila na male ekrane! In to v družbi še ene prav tako velike ljubljenke občinstva, svoje dobre prijateljice Reese Witherspoon.

Kot smo že poročali, sta moči združili za serijo, ki se bo dotikala jutranjih televizijskih oddaj. Serija, ki še vedno nima imena, pa je zdaj dobila tudi "dom". Po vojni ponudb je dobil bitko Apple. Naročili so dve sezoni oziroma 20 delov, s tem pa se podajajo med ponudnike lastne televizijske produkcije.

"Tako sem vzhičena, da sem spet združena s to enkratno damo, in da delava svojo serijo za Apple. Komaj čakam, da jo vidite!," je pravi Reese.

Tako je vse bližje dan, ko se bo Jennifer Aniston pridružila karavani največjih zvezdnikov, ki so filmska platna zamenjali za televizijo. Reese je to že storila z Nicole Kidman in njuno vrhunsko serijo Male laži (Big little lies), ki je popestrila televizijsko ponudbo, saj so serije z glavnimi ženskimi osebami precej redke. Witherspoonova si je zadala, da to spremeni, in svoje cilje tudi uresničuje.

Zdaj bo s prijateljico Jen v dramski seriji raziskovala svet jutranjih oddaj in medijske scene nasploh ter omogoča vpogled v življenje ljudi, ki preko jutranjih oddaj zbujajo Ameriko, in izzive, s katerimi se soočajo.

Scenarij naj bi napisal pisec za serijo Hiša iz kart Jay Carson, izvršna producenta pa sta poleg Anistonove in Witherspoonove še Steve Kloves in Lauren Levy Neustadter.

Jennifer in Reese sta dobri prijateljici, prav tako pa sta skupaj že zaigrali v seriji, in sicer kultnih Prijateljih. Le kdo se ne spomni Racheline mlajše sestre Jill?

"Po eni strani je prečudovita, dih jemajoča lepotica, ki moškim meša štrene, po drugi pa je prijetna oseba, ki te spusti k sebi," je Reese povedala o Jen pred leti. In ob neki drugi priložnosti leto kasneje: "Zatreskana sem v Jennifer Aniston. Ampak, saj, a niso vsi?"

Za Anistonovo bo to prva stalna vloga v seriji, odkar so se leta 2004 poslovili Prijatelji. Sicer se je še kdaj kot gostja pojavila v kakšnem delu drugih serij ( 30 Rock, Cougar Town in Dirt), ko je imela čas – je le ena največjih svetovnih filmskih zvezdnikov.

Witherspoonova pa si poleg novega projekta želi tudi nadaljevanje svoje mini serije Male laži, ki je bila mišljena kot serija v šestih delih, a je požela ogromno pohval, prejela je tudi emmyja. Mreža HBO je razkrila, da razmišlja o drugi sezoni in da so se po ideje zatekli k avtorici Liane Moriarty, saj je serija temeljila na njenem istoimenskem romanu, zgodbo romana pa so povedali v šestih delih. Zdaj upajo – in z njimi mi vsi – da se utrnejo ideje, kako bi lahko zgodbo zapeljali naprej.