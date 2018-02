VIDEO: 12 pogumnih – presunljiva vojna drama o tajnem vdoru na afganistansko ozemlje

Sleherni odrasli Američan natanko ve, kje je bil in kaj je počel tistega usodnega jutra 11. septembra 2001. A do nedavnega je zgolj peščica vedela za izjemne dogodke, ki so se odvili takoj po grozljivem napadu. Medtem ko je Amerika šele začela dojemati, kaj se je sploh zgodilo, se je dvanajst pogumnih pripadnikov Specialnih sil ameriške kopenske vojske – znanih tudi kot Zelene baretke – poslovilo od svojih najbližjih in se od doma odpravilo na nevarnosti polno tajno nalogo v Afganistanu. Teh 12 pogumnih je bilo izbranih, da zadajo prvi udarec v odgovoru Amerike na strahoviti teroristični napad. Niso dobili ukaza za to. Prostovoljno so se javili.



Chris Hemsworth (Thor) in oskarjevi nominiranec Michael Shannon (Nočne ptice, Oblika vode) igrata v presunljivi vojni drami o tajnem vdoru na afganistansko ozemlje pod oblastno talibanov; naposled obelodanjena zgodba o dvanajstih ameriških vojakih, ki so jih poslali tja le nekaj dni po strašnih dogodkih 11. septembra, spremlja elitno enoto Specialnih sil ameriške vojske pod vodstvom stotnika Mitcha Nelsona (Hemsworth), ki so jo izbrali, da prva odgovori na nezaslišani napad na ameriškem ozemlju. Znajdejo se na zakotnem, divjem predelu na severu Afganistana, kjer morajo prepričati generala Abdula Rashida Dostuma (Navid Negahban), da se jim pridruži v boju proti skupnemu sovražniku – talibanom in njihovim zaveznikom iz Al Kaide.