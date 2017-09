VIDEO: Ameriški morilec - vohunska srhljivka, polna krute resničnosti sodobnega sveta

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V divjem tempu odvijajoča se vohunska srhljivka, polna krute resničnosti sodobnega sveta, v katerem mrgoli skritih sovražnikov, nevidnih podtalnih operativcev, vrhunskega vohunjenja, prenosnega jedrskega orožja in temačnih naklepov, prestavlja edinstvenega ameriškega morilca, ki se lahko pohvali a nebrzdano krutostjo in neusahljivo motivacijo za maščevanje. To je zgodba o protiterorističnem vohunskem mojstru v urjenju, ki v svetu novih pravil razbija stare kalupe. A vendar tudi zgodba – pa naj smo še tako sredi nove ere drznih individualistov – o mednarodnih agentih, ki odkrijejo tisto, kar resnično velja: združiti sile za splošno dobro.

Po rekordno prodajani seriji romanov pokojnega Vincea Flynna posneti Ameriški morilec občinstvu naposled predstavlja enega najbolj priljubljenih junakov sodobne literature, ki deluje podtalno: agenta Cie Mitcha Rappa. Njegovo obetavno prihodnost sesuje šokanten izbruh nasilja, kar ga spodbudi, da se poda na pot tajnega bojevnika, ki se bojuje proti novi vrsti terorja. Zdaj mora dognati, kako naj svoj neomajni bes spremeni v pogonsko silo za lov na tiste, ki so si zadali, da uničijo sanje drugih – in to v svetu, v katerem jasni cilji niso več tako pogosti.

Film sledi Rappu od njegovih začetkov – od zaročenca z zlomljenim srcem do pretkanega ubežnika in pripravnika pri Cii, ki izgine z radarja in se poda na lov za 15 kilogrami ukradenega plutonija, ki mu ne sme spodleteti. V vlogi neizprosnega Rappa na velikem platnu blesti čedalje bolj iskani Dylan O'Brien, legendarnega vodjo usposabljanja pa igra oskarjevi nominiranec Michael Keaton.