VIDEO: Bližajo se bleščeči plesni večeri, ob katerih vas bodo zasrbele pete

Maja Geršak (Foto: osebni arhiv)

"Zaradi plesa sem danes to, kar sem," pravi profesionalna plesalka latinsko ameriških plesov Maja Geršak, ki od sodelovanja v šovu pričakuje veliko dobrega plesa in odlično zabavo. "Jeseni nas čaka spektakel, plesni spektakel. Ples je nekaj tako lepega!"

Andrej Rebula prihaja iz Nove Gorice, za njim pa je že 19 let tekmovalne plesne kariere. "Že od malih nog je ples moje življenje," pove Primorec, ki spomladi pričakuje zabavo in kreiranje 'luštnih' koreografij.

Matej Krajcer je svetovni prvak v latinsko ameriških plesih. "Skozi ples se sproščam, izražam in se razvijam kot osebnost," pove Matej, ki ne skriva ambicioznih ciljev. "Grem na zmago, želim si osvojiti tudi ta šov, glede na to, da sem že osvojil svetovna prvenstva."

Lejna Karić Lubarda prihaja iz Sarajeva in pleše že 15 let. Pravi, da se že zelo veseli učiti nekoga, ki ni iz plesnega sveta. "Veliko bo presenečenj in pozitivnih trenutkov, zagotovo pa moramo biti pripravljeni na vse," pove simpatična plesalka.

Miha Perat iz Nove Gorice pleše že 30 let. "Ljubim in uživam v plesu, del mene pa je prav latinsko ameriška zvrst," razkrije Miha, ki od šova pričakuje veliko mero užitka, novih izkušenj in poznanstev. "Veselim se vsega dogajanja."

"Pričakujem veliko izzivov, zanimivih doživetij, sploh pa, ker je prva sezona, še več adrenalina in vzhičenosti," z nasmehom pove Martina Plohl. Ples ji pomeni način izražanja skozi telesne gibe in zadovoljstvo v duši.

Jernej Brenholc pleše standardne in latinsko ameriške plese. Veseli se, da bodo stari plesalci obnovili prijateljske vezi. "Ples mi pomeni to, da lahko izraziš čustva, ki so takrat v tebi - od veselja pa do jeze," pove Štajerec. "Komaj čakam, da bomo Sloveniji predstavili ples in vse šove, ki bodo nastali iz tega."

Jernej Brenholc (Foto: osebni arhiv)

"Ples je moje življenje. Predstavlja mi vse - od največje ljubezni pa do slabih trenutkov - vse smo dali skozi," pove simpatična plesalka. "Gledalci spomladi lahko pričakujejo veliko zabave, blišča, komedije in drame," napove bližajoči se šov Jagoda Batagelj.

"Ples je svoboda izražanja in nekaj zelo osebnega," pravi Tomaž Šter, ki pleše že 15 let. "Veselim se plesa. Dvorana, šovi, to je tisto, kar čakamo. Zagotovo bo super izkušnja za nas in za plesalce."

Nejko Peter Levak pleše že 14 let. "Ples je zame del življenja, moj hobi in moje delo." Meni, da gledalce čaka dober šov in veliko dobrega plesa. "Pričakujem pozitivno izkušnjo, in upam, da se bom veliko naučil," pravi nasmejani Nejko, ki se najbolj veseli plesa in treningov s soplesalko.

Nejko Peter Levak (Foto: osebni arhiv)

"Ples je igral odločilno vlogo, ko sem se iz Rusije preselila v Slovenijo," pa pravi temnolasa Valeriya Musina, ki pleše že od svojega petega leta starosti. Od sodelovanja v šovu pričakuje novo izkušnjo, doživetje, pa tudi preizkus svoje moči.

Za Tadejo Pavlič pa je ples način izražanja, ljubezen, veselje in tudi zatočišče. Neizmerno se veseli mentoriranja in predajanja znanja plesa na soplesalca. "Sem spontana, znam biti stroga, pa tudi zabavna," nam še razkrije svetlolaska svoj način predajanja znanja.

Spoznajte tudi znane obraze, ki se bodo to pomlad prelevili v plesne zvezde. Kdo bo plesal s kom, pa bomo lahko videli v prvi oddaji šova Zvezde plešejo. Že 12. marca na POP TV in VOYO.