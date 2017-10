VIDEO: Bo Rey prestopila na temno stran?

Vojna zvezd (Foto: You Tube)

Oboževalci Vojne zvezd preučujejo namige za težko pričakovani film Poslednji Jedi. Prvi napovednik za film, ki v kinematografe prihaja sredi decembra, so objavili sredi aprila. V njem Luke Skywalker, ki ga igra Mark Hamill, uči Rey (Daisy Ridley), trike jedijev. "Dihaj, samo dihaj," poziva Rey. "Poznam samo eno resnico. Čas jedijev je končan," pa se glasi sporočilo ob koncu.

Tudi v središču najnovejšega video napovednika osmega nadaljevanja znanstvenofantastičnega epa, ki je do zdaj nabral že več kot deset milijonov ogledov, sta Skywalker in Rey. Njena moč Sile je Skywalkerja pretresla: "Takšno surovo moč sem nekoč že videl. Če me tedaj ni dovolj prestrašila, me je sedaj," pravi. "Nekaj v meni je vedno obstajalo. Zdaj se je to prebudilo in potrebujem pomoč," pa odgovori Rey.

Poleg Rey v iskanju svoje resnične identitete je v središču dogajanja še Kylo Ren (Adam Driver) in njegova vrnitev na temno stran. Napovednik se pravzaprav začne s podobo sina Hana Sola in princese Leie, vse dokler ne zagledamo Rey s svetlobnim mečem v roki, pa je slišati zlovešči glas: "Ko sem te našel, sem videl surovo, neutrudno moč. In nad tem nekaj resnično posebnega."

Napovednik se s Kylom Renom in Rey tudi zaključi. Kylo Ren po tistem, ko Rey izrazi željo, da bi ji nekdo pokazal, kje je njeno mesto, iztegne roko. Napovednik tako gledalcu namigne na možnost, da Rey prestopi na temno stran. V zraku je sicer tudi usoda princese Leie. Vidimo namreč Kyla Rena, ki se odloča, ali bi razstrelil vesoljsko ladjo ali ne, na kateri je, vsaj tako se zdi, njegova mati.

Vmes je videti še več vesoljskih ladij in eksplozij, prikažejo se tudi drugi junaki sage, kot sta kosmati prijatelj Hana Sola Chewbacca in nekdanji vojak imperija Finn.

Film Vojna zvezd: Poslednji Jedi je drugi film iz trilogije, ki se je začela s filmom Vojna zvezd: Sila se prebuja. Režijo tokrat podpisuje Rian Johnson (Časovna zanka).