VIDEO: Christopher Nolan tokrat z dramo Dunkirk

Christopher Nolan je gledalce z ulic Gothama (trilogija The Dark Knight) popeljal prek neskončnega sveta sanj (Inception) do najbolj oddaljenih kotičkov vesolja (Interstellar). Tokrat inventivni režiser, scenarist in producent svojo kamero prvič usmerja na resničen dogodek, ki je njegove misli prevzemal vse njegovo življenje: na čudež pri francoskem mestu Dunkerque.

Svoj scenarij je zasnoval na evakuaciji, ki je – čeprav se je zgodila že v zgodnjih dneh druge svetovne vojne – imela neposreden vpliv na izkupiček vojne. Toda namesto vojne drame se je režiser odločil, da ta zgodovinski trenutek zastavi kot neposreden kinematografski doživljaj, ki občinstvo potegne vase: v prodorno akcijski srhljivko, v kateri ura neusmiljeno bije čas in v kateri je tveganje neizmerno.

Film se začne konec maja 1940, ko se je na tisoče vojakov britanskih sil skupaj s francoskimi, belgijskimi in kanadskimi vojaki zavezniško vojsko znašlo v obroču sovražnih sil; ujeti so bili na obali, s hrbti proti morju, položaj je bil brezizhoden. Čeprav je bil dom le dobrih 40 km proč, ga ni bilo zlahka doseči. Plitko morje ob plaži je britanskemu ladjevju onemogočalo, da reši može. A vendar se je prikazal žarek upanja: priklicali so čolniče, da pomagajo pri reševanju, in z južne obale Anglije je prijadrala flotilja manjših bark – pod kodnim imenom Operacija Dinamo – medtem ko so letala RAFa nad kanalom bile besen boj s sovražnikovimi.

Kot pravi Nolan, je to, kar se je dogajalo pri Dunkerqueu, "ena najmogočnejših zgodb v zgodovini človeštva, najboljši primer tekme s časom, ki je odločala med življenjem in smrtjo. Položaj je bil neizmerno napet. In s tem filmom smo si zadali nalogo, da občinstvo potopimo v to resničnost – z absolutnim spoštovanjem do zgodovine, a hkrati z določeno stopnjo silovitosti in, seveda, občutkom za razvedrilo."

V filmu igrajo Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance in Tom Hardy.