VIDEO: Ekipa trilogije Boter spet zbrana na enem mestu

Na 16. festivalu Tribeca v New Yorku so drugega za drugim zavrteli prvi in drugi film Boter (skupaj kar 378 minut), poleg režiserja Francisa Forda Coppole, pa so bili prisotni tudi legendarni igralci Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Robert De Niro ter igralki Diane Keaton in Talia Shire. Vsi so sevbeda prispevali svoj delček v legendo in kult, ki sta se ustvarila okoli omenjene mafijske sage.

Seveda je bila to priložnost za nekaj zgodovinskih fotografij, v posnetku lahko prisluhnete pogovoru (v angleščini)!