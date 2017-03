PREMIERA: Ena, dva, to pa ja – nov videospot Mikića je tu!

Mikić v videospotu za pesem Bum Bum. (Foto: VOYO)

"Živim svoje sanje in delam stvari, ki me veselijo. Vsak dan se počutim, kot da bi bil na dopustu, glasba pa je ena od stvari, ki me osrečujejo. Ta pesem govori, da moramo živeti pozitivno in biti hvaležni za zdravje, družino, prijatelje in vse malenkosti, ki nam jih življenje nudi, ker na svetu je mnogo ljudi ki so potrebni pomoči in so v stiski. Zato je moje sporočilo, da pomagamo drug drugemu, da se med seboj cenimo in spoštujemo, ker ljubezen je ključ, ki odpira vrata, do sreče. Pozitivne misli prinesejo pozitivne rezultate," pravi ljubitelj telesne vadbe in lepih deklet Igor Mikić, voditelj oddaje Alfa Mikić na VOYO, ki se nikoli ne ustavi.





Ljjubitelj telesne vadbe in lepih deklet Igor Mikić je voditelj oddaje Alfa Mikić na VOYO.

Mikić je združil prijetno s koristnim in rojstni dan praznoval v velikem slogu, saj je v nočni klub povabil svoje prijatelje in praznovanje združil s snemanjem videospota. "Moj cilj je ustvarjati kvalitetno glasbo, ki se bo ljudi pozitivno dotaknila in nasmehe na obrazu privabila. Življenje je kot kolo in če želimo obdržati ravnotežje se moramo premikati naprej," razmišlja "mišica" Mikić.



Oglejte si ga v videospotu Bub Bum!