VIDEO: Hugh Jackman znova v muzikalu, tokrat kot vodja cirkusa

Režiser Michael Gracey nam bo letošnjo zimo popestril z biografskim muzikalom, v katerem bo glavno vlogo odigral Hugh Jackman, vsem poznan kot Wolverine.

Jackman bo upodobil lik najbolj poznanega šovmena na svetu, P.T. Barnuma, ki je zaslovel s predstavo The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth, mnogi pa mu pravijo kar oče šovbiznisa.

Zgodba bo govorila o vizionarju, politiku, šovmenu in poslovnežu iz 19. stoletja, ki je ustvaril znameniti cirkus, ta pa je ostal poznan kot največji spektakel na svetu.

Poleg Hugh Jackmana bodo v filmu igrali tudi Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya in Michelle Williams, ki bo zaigrala v vlogi soproge slavnega šovmena.