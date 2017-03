VIDEO: Janez in Maja za ples trenirata v stand-up slogu ...

Tekmovalca v plesnem šovu Zvezde plešejo, Janez Usenik in Maja Geršak, očitno hočeta v tedenskih pripravah na novo oddajo šova Zvezde plešejo parirati Denisu Porčiču – Chorchypu in Martini Plohl, ki sta v treninge vpeljala tudi elemente dvigovanja uteži in borilnih veščin.





Janez Usenik in soplesalka Maja Geršak sta očitno tudi pri vajah za šov Zvezde plešejo za "štose" ... (Foto: POP TV)

Maja je na svojem Facebooku tako delila videoposnetek, v katerem je zapisala "če Denis in Martina lahko ...lahko tud Janez in Maja". V njem lahko vidimo in slišimo, kako pridno trenira Usi (kot ga kličejo kolegi), Maja leži na njegovem hrbtu in šteje njegove sklece. A kmalu vidimo, da ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled ...



