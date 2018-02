VIDEO: Jennifer Lawrence - izvedenka v zapeljevanju in manipuliranju

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) je marsikaj. Je predana hči, ki bo svojo mamo zaščitila za vsako ceno, je prima balerina, ki je svoj um in telo pripeljala do absolutne meje in je strokovnjakinja v zapeljevanju in manipulaciji.



Ko mora zaradi poškodbe prenehati s svojo kariero, jima skupaj z mamo grozi temna in negotova prihodnost. Dominiki je zaradi nesrečnega spleta okoliščin naročeno, da se proti svoji volji prijavi v "šolo za Vrabce", rusko tajno obveščevalno službo, ki mlade in izjemne ljudi pripravi do tega, da svoje telo in um uporabljajo kot orožje. Po tem, ko opravi perverzen in sadističen proces rekrutacije, Dominika postane najnevarnejši Vrabec kar jih je kdaj bilo. Naročeno ji je, da zavede mladega agenta CIE Nathaniela Nasha (Joel Edgerton), kar jo spravi v nemogoč in nevaren položaj ter ogrozi oba naroda.



Film je posnet po knjižni uspešnici s seznama New York Timesa.