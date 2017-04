VIDEO: Kaj je smisel življenja psov?

Leta 1962 osemletni Ethan Montgomery (Bryce Gheisar) s svojo materjo (Juliet Rylance) rešita mladička zlatega prinašalca, ki se duši v zaprtem vročem avtu. Čeprav ima Ethanov oče (Luke Kirby) zadržke, družina kužka posvoji in mu nadene ime Bailey; tako se začne prijateljstvo za vse življenje.

Bailey je v celoti odgovornost malega Ethana, ki kužka hrani, sprehaja in ga uri. Ko fant odraste v najstnika (KJ Apa), se zaljubi v očarljivo in ljubečo Hannah (Britt Robertson), a pri tem ostane nerazdružljiv z Baileyjem.

Po hudi poškodbi, zaradi katere je konec njegove nogometne kariere, in po bolečem razhodu s Hannah se Ethan poda na kolidž, da začne novo poglavje v svojem življenju. Ker Baileyja ne more vzeti s seboj, mora svojega zvestega pajdaša pustiti doma. A medtem ko je zdoma, ostareli Bailey zboli; Ethan v zadnjem hipu pride do veterinarja, da se lahko poslovi od psa. V svoji žalosti je neutolažljiv.

V filmu Pasji smisel življenja igra tudi Dennis Quaid. (Foto: Blitz)

Ko je že prepričan, da je njune posebne vezi konec, se Bailey reinkarnira v telesu nemške ovčarke Ellie s chicaške policijske postaje. Pravzaprav ni nihče bolj presenečen nad tem spletom okoliščin kot kuža, ko dobro ve, da je še vedno Ethanova najboljša prijatelj. Naslednja reinkarnacija je valižanski ovčar Tino, za njim mešanček med avstralskim ovčarjem in bernardincem Buddy.

Čeravno Bailey ni prepričan, zakaj se njegova duša vedno znova reinkarnira v nove in nove dogodivščine, bo odkril, da je smisel njegovih mnogih življenj za njegovega prijatelja precej bolj odločilno, kot bi si lahko mislil.

Igrajo še Dennis Quaid, Peggy Lipton, John Ortiz, Kirby Howell-Baptiste, Pooch Hall, Nicole Laplaca in Primo Allon.

Po izidu leta 2010 je roman A Dog's Purpose avtorja W. Brucea Camerona postal neizmerna uspešnica; za svojega so ga vzeli ljubitelji živali širom po svetu, ki jih je prevzel nežen, ganljiv in humoren pristop k tematiki o tem, kaj si naši živalski prijatelji mislijo o nas in zakaj so v resnici med nami.

Knjigo, ki je več kot leto dni prebila na prvem mestu seznama knjižnih uspešnic New York Timesa, so prevedli v dvajset jezikov, Cameron pa priznava, da je navdih za roman dobil, ko je ženski, s katero se je bil dobival, umrl pes, in je ta zelo žalovala za njim. "Vozila sva se po avtocesti ob kalifornijski obali," razlaga, "in še meni je bilo hudo. In znenada – kot bi nekaj snel s spleta – mi je na misli padla zgodba o psu, ki v bistvu ne umre, temveč se vedno znova rojeva kot različni psi in pri tem razvije občutek oziroma spoznanje, kaj je njegov smisel in zakaj se mu to dogaja." Sopotnica, o kateri je govora, Cathryn Michon, je nato postala Cameronova soproga (in soscenaristka pri tem filmu).