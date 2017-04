VIDEO: Kateri svoj filmski citat sliši največkrat?

69-letni Arnold Schwarzenegger je verjetno igralec, ki so si ga ljudje (med drugim) najbolje zapomnili po njegovih markantnih filmskih enovrstičnicah. (Foto: AP)

Skoraj 70-letni Arnold Schwarzenegger ima "pod pasom" toliko ikoničnih filmskih vlog, da je zagotovo težko izbrati najboljšo ali najljubšo. Celo njemu. Oboževalci širom po svetu se ga spominjajo po številnih enovrstičnicah, ki jih je izrekel v preštevilnih akcijskih filmih in komedijah.



Za revijo Screen Crush je nedavno povedal, da je trenutno njegova zmagovalna fraza "Get to the choppah" (pridite do helikopterja), ki jo je izrekel kot Dutch v filmu Predator iz leta 1987. "Ni pomembno, kam se obrneš, zdi se, da določeni citati ostanejo s teboj. Živijo povsem svoje življenje, ni važno, na katerem koncu sveta se nahajaš. Trenutno je najbolj popularen 'Get to the choppah', kar pa ne pomeni, da je najboljši. To se ves čas se spreminja," je povedal.



Izbira njegovih citatov je zelo pestra, zagotovo pa so nekje pri vrhu "I'll be back" (vrnil se bom) iz filma Terminator (1984), "Hasta la vista, baby" iz drugega Terminatorja (1991) in "Consider this a divorce" (Tole upoštevaj kot ločitev) iz filma Popolni spomin (1990).



Zanimivo je, da bi njegove filmske enovrstičnice lahko izrekel nekdo drug, pa se jih nihče ne bi spominjal. "Morda gre pri tem za to, da vse narobe naglašam in se ljudem to zdi smešno," je pokomentiral priljubljeni Arnie.



V kolažu posnetkov prisluhnite 160 najboljšim citatom iz njegovih filmov!