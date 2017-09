VIDEO: Ko potrkajo nepovabljeni gostje, presenečenjem ni videti konca

Darren Aronofsky je znova poskrbel, da je na filmska platna prišlo nekaj, česar še nismo videli, čeprav je osnovna zgodba uporabljena že v veliko filmih. A pri tem režiserju so presenečenja že pričakovana, saj s svojo nepredvidljivostjo v filmskem svetu navdušuje že od mladosti. Slavo mu je, še preden je dopolnil 30 let, prinesel celovečerni prvenec o mladem matematičnem geniju Pi (1998), za katerega je na festivalu Sundance dobil nagrado za režijo. Že naslednje leto je sledil kultni Rekviem za sanje (1999), vizualno-hipnotična in šokantna upodobitev najrazličnejših vrst odvisnosti. Skoraj desetletje pozneje je presenetil z Rokoborcem (2008), vizualno umirjeno, realistično in pretresljivo dramo, ki mu je prinesla zmago na prestižnem beneškem festivalu, leta 2010 pa še s pretresljivo zgodbo o baletki, ki je obsedena s svojo plesno kariero, Črni labod.





V glavnih vlogah igrata Jennifer Lawrence in Javier Bardem. (Foto: Karantanija Cinemas)

Srhljivka mati!

Film je na prvi pogled preprost. Celotno dogajanje je zgoščeno na samotno veliko staro vilo, v katero se naselita mlada zaljubljenca. Potem ko si v celoti uredita domovanje in je videti, kot da bo njuna zgodba "srečna do konca svojih dni", pa se zaplete, ko na vrata potrkata nepovabljena gosta. Prišleka ne ogrozita le njunega mirnega življenja, temveč zaostrita tudi odnos mladega para, saj se izkaže, da v hišo nista zašla po naključju. S prihodom tujcev se nenavadni dogodki kar vrstijo. V glavnih vlogah bosta nastopila oskarjevca Jennifer Lawrence in Javier Bardem, za srhljivi zaplet v psihološkem trilerju o ljubezni, predanosti in žrtvovanju pa bosta poskrbela Michelle Pfeiffer in Ed Harris.

Celovečerec mati! bo v slovenskih kinih na ogled od 28. septembra.