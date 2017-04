VIDEO: Ko se plesne vaje spremenijo v disko zabavo

Na POP TV in VOYO danes zvečer, ob 20:00, prihaja nova doza plesnega šova Zvezde plešejo, v katerem bomo znova spremljali profesionalne slovenske plesalce, ki bodo plesali z znanimi obrazi. Pari se bodo tako spet pomerili z določeno koreografijo, kdo je s plesom najbolj prepričal bo ocenjevala tako stroga žirija, kot tudi vi, gledalci. V vlogi voditeljev nas bosta na plesnem parketu vrtela pete in jezike simpatična Tara Zupančič in stari maček Peter Poles.

Medtem pa pari neutrudno vadijo nove korake, a kdaj se je treba prepustiti tudi drugim ritmom, kot je na primer disko zvok. Na nostalgične in zabavne zvoke diska so se tako zabavali Dejan Vunjak, Maja Martina Merljak, Tadeja Pavlič in Miha Perat.

Miha pa je na vajah malce ponagajal svoji soplesalki Maji Martini. Med plesnimi vajami je namreč pripravil skrito kamero in posnel, kako se Maja Martina 'bori' z miganjem bokov.