VIDEO: Ko te čarovnica Jaga baba spremeni v pošast

Daleč od tega, da bi bili Wishbonovi srečna družina. Mama Ema ima v lasti knjigarno, ki je zašla globoko v dolgove. Očka Frank resno preveč gara in trpi pod svojim tiranskim šefom, hčerka Fay je nesproščena najstnica, ki se je v šoli prvič zaljubila, na sina – sicer genija – Maksa pa se v šoli spravljajo pretepači. In to še ni vse: na maškaradi jih hudobna čarovnica Jaga baba vse spremeni v pošasti! Ema se prelevi v vampirko, Frank v Frankensteinovo pošast, Fay v mumijo in Maks v volkodlaka. Skupaj mora ta pošastna družina na pregon za Jago babo, ki je že na drugi strani zemeljske oble, da prekliče urok. Med to nadvse tvegano pustolovščino se zapletejo v težave z nekaterimi pravimi pošastmi, med drugimi tudi s samim očarljivim grofom Drakulo, ki Emi izpove svojo nesmrtno ljubezen. Da – pot do družinske sreče je posuta ne s pastmi in ostrimi ovinki, temveč z ostrimi zobmi …



Scenarij sta po knjigi Happy Family Davida Safierja spisala Safier in Catharina Falkous, film pa je režiral Holger Tappe, ki je tudi produciral. Glasove glavnim likom v angleški inačici posojajo Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown Findlay, Celia Imrie in Catherine Tate, v slovenščini pa Tina Ogrin, Mirko Medved, Aleksander Golja, Peter Urbanc in Kaja Ogrin.