VIDEO: Ko ženskar nepričakovano postane očka

Veliki ženskar Samuel (Omar Sy) brez posebnih odgovornosti in želja, da bi se vezal, živi ob morju na sončnem jugu Francije, v bližini tistih, ki jih ima najraje in s katerimi dela, ne da bi se preveč utrudil. Dokler mu lepega dne ena od njegovih nekdanjih deklet, Kristin (Clémence Poésy), v naročje ne položi nekaj mesecev starega otročička: Glorio, njegovo hči! Ker ni sposoben poskrbeti za dojenčico se odloči, da jo bo vrnil materi ter odhiti v London, da bi jo našel - a brez uspeha. Osem let pozneje imata Samuel in Gloria (Gloria Colston) lepo in urejeno življenje, ki pa ga kar naenkrat prekine Kristin, saj hoče hčerko nazaj ...





Omar Sy v komediji Nepričakovano očka. (Foto: Blitz)

"Ravno sem bil dokončal svoj drugi film, ko sta mi Stéphane Célérier in Philippe Rousselet ponudila scenarij Jean-Andréa Yerlèsa, prosto prirejen po mehiški komediji. Pritegnilo me je predvsem različno dogajanje na jugu Francije in v Londonu. Gre za izjemno mesto, ki ponuja vrsto raznolikih okolij, kar v francoski kinematografiji ne izkoriščamo dovolj. Predvsem pa mi je bilo že od vsega začetka jasno, da Omar Sy sanja o takšni vlogi: upodobiti je moral karizmatičnega in sodobnega fanta z juga, ki živi brezbrižno iz dneva v dan, kot kakšen otrok, in ki vse, ki jih sreča, očara s svojo edinstvenostjo. Zamisel, da tak lik primerjamo s povsem drugačnim svetom, v katerega ga pahnejo okoliščine, zaradi katerih mora z Azurne obale v angleško prestolnico, me je takoj navdušila. Omarjev lik je pravi žurer, poln življenja, potem pa se znajde v mestu, kjer domala vsak dan dežuje. Prevzela me je zgodba možakarja, ki se odloči, da bo svoje življenje le posvetil mali deklici. Po malem me je spominjala La vita è bella Roberta Benignija ali The Pursuit of Happyness Gabriela Muccina, ki odlično prikazujeta odnos med odraslim in otrokom. Poleg tega sem odkril, da se lahko med tem nepričakovanim očetom, prijateljem z dobrim srcem in materjo, ki se vrne po otroka, česar si ne želi nihče, naplete krasna humorna in ganljiva zgodba. Kristin je sprva ženska, ki pusti svojega trimesečnega dojenčka, kar je težko sprejeti, zato smo jo skušali narediti bolj človeško. Pokazati njene pomanjkljivosti, njeno kesanje, razpetost. In ko se po osmih letih vrne po hčerko, si s Samuelom lahko marsikaj razložita. Ne iščemo izgovorov zanjo, temveč jo skušamo razumeti. Sama dojame, da je bilo njeno dejanje neoprostljivo. A na koncu koncev je tudi sama le človek," je o filmu povedal režiser Hugo Gelin.



