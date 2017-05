VIDEO: Kultna televizijska serija Obalna straža naposled tudi v filmski različici

Med letoma 1989 in 2001 je na malih ekranih kraljevala izjemno priljubljena serija Obalna straža, ki je med zvezde katapultirala številne obraze, med njimi tudi Davida Hasselhoffa in Pamelo Anderson. Sedaj bodo prigode reševalcev iz vode zaživele še na velikem platnu. Naslovno vlogo Mitcha Buchannona bo odigral The Rock - Dwayne Johnson, Matta Brodyja pa bo upodobil Zac Efron. Film, ki obljublja veliko akcije in humorja, bo zaradi izklesanih moških in ženskih teles zagotovo pravi magnet za oči.