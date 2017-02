VIDEO: Lev: Dolga pot domov - film, posnet po resnični predlogi

Po spominih Sarooja Brierleyja, opisanih v knjigi A Long Way Home, je scenarij spisal Luke Davies, film pa je režiral z emmyjem nagrajeni Garth Davis. Igrajo Dev Patel, oskarjevka Nicole Kidman, za oskarja nominirana Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee, Deepti Naval in Sunny Pawar.

Petletni Saroon se zgubi na vlaku, ki ga pelje daleč od doma in domačih. Ves prestrašen in zmeden konča na tisoče kilometrov proč sredi zmede Kalkute, kjer nekako preživi na ulicah, se izmakne premnogim nevarnostim in skorajšnji pogibeli, na koncu pa pristane v sirotišnici, ki tudi ni ravno varno zatočišče. Naposled ga posvoji avstralski par in fant zaživi v ljubezni in varnosti v Hobartu na Tasmaniji. Ker noče prizadeti krušnih staršev, potlači spomine na svojo preteklost, čustveno potrebo po ponovnem srečanju z biološko družino in kakršno koli upanje, da sploh kdaj najde mamo in brata. Toda naključno srečanje z nekaj Indijci v njem znova prebudi hrepenenje. Z zgolj peščico spominov in s pomočjo nove tehnologije, imenovano Google Earth, se Saroo poda na največje iskanje igle v senu, kar jih pozna sodobna doba.