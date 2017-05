VIDEO: Šok rocker skoraj preveč prepričljiv v novem filmu?

Marilyn Manson kot Pope v filmu Let Me Make You A Martyr. (Foto: arhiv filma)

Plakat za film. (Foto: arhiv filma)

Šok rocker Marilyn Manson v novem filmu Let Me Make You A Martyr (Naj te naredim za mučenika) igra plačanega morilca, po fotografijah in napovedniku filma pa lahko sodimo, da gre za precej krvoločno vlogo. Sicer bi težko rekli, da "ni v svojem elementu", saj so njegovi videospoti vedno bili svojevrstne filmske umetnine v malem, v katerih ne manjka krvi, nasilja in namigov na spolnost, podobno pa je tudi v novi kriminalni drami, ki bo na ogled v nekaterih izbranih ameriških kinodvoranah in festivalih, sicer pa preko "videa na zahtevo".

Morda niti ni naključje, da je Mansonovemu liku v filmu ime Pope (papež), sicer pa gre za film maščevanja o posvojenem bratu in sestri, ki se zaljubita in nato skujeta načrt, da bosta umorila očeta, ki ju zlorablja.

Manson je sicer nedavno obelodanil, da se njegov deseti studijski album ne bo imenoval SAY10, kot je najavljal do zdaj, temveč je naslov spremenil in se bo imenoval Heaven Upside Down. Sprva ga je načrtoval za 14. februar, a je izid nato prestavil, zagotovo pa bo novi datum izida znan kmalu.

"V svoji naravi je iz določenih razlogov precej nasilen. Ni čustven v normalnem smislu, ima nekaj za bregom. Komaj čakam, a ga ljudje slišijo, zagotovo bodo precej presenečeni," je glede albuma pred časom nekoliko skrivnostno napovedal Manson.



Oglejte si napovednika za film!