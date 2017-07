VIDEO: Maščevanje je sladko

Carole (Camille Chamoux) je vase zaprta računalniška analitičarka, ki še vedno živi pri svoji mami. Caroline (Reem Kherici) pa je uporniška žeparka, ki svojo 'obrt' izvaja po luksuznih hotelih ob Azurni obali.

Mladenki se ne poznata in nimata nič skupnega – prav nič razen očeta, ki je izginil, še preden sta se rodili, in ki ga nikoli nista spoznali. Dokler se Patrick (Jean Reno) nenadoma ne prikaže v njunem življenju.

Patrick, mednarodni tat, ki ga policija lovi po vsem svetu, je imel bližnje srečanje s smrtjo, zaradi česar se je odločil, da popravi zamujeno in se ponovno združi s hčerkama – in to z enim ciljem: ukradli naj bi originalno Stradivarijevo violino, vredno 15 milijonov evrov. A ob nerodnih napakah, amaterskih taktikah in nenehnih prepirih med hčerama mu je kmalu jasno, da ta rop ne bo ravno lahek podvig – in da utegne biti celo usoden za njegovo zdravje.