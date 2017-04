VIDEO: 'Miha je največji lažnivec'

Tekmovalci oddaje Zvezde plešejo bodo že jutri morali pokazati, kako pridno so trenirali ta teden in katere plesne gibe so osvojili. In kako jim gre?

V zabavnem posnetku, ki ga je profesionalni plesalec Miha Perat delil na Facebooku, sta s soplesalko Majo Martino Merljak povedala, da sta pripravljena na nedeljo, ko ju čaka nova preizkušnja: Maja bo prvič plesala dunajski valček. "No, povej, kako mi gre," je vprašala Miho, on pa je odvrnil, da je zadovoljen. Maja Martina ga je zbodla, da laže: "Ko bi vi vedeli, kako on laže, prej je kričal na mene."

Med njima se je spletlo že pravo prijateljstvo, kar je razvidno iz vseh zbadljivk, ki si jih namenjata. "Midva se imava zelo fajn. Kadar Miha ne kriči name," je sklenila Maja.

Za nedeljo pa pridno trenirata tudi Denis Porčič Chorchyp in njegova soplesalka Martina Plohl. "Midva trenirava kot nora za nedeljo, prihajajoči ples je res top," je zapisala Martina in objavila fotografijo, na kateri Denis razkazuje svoje mišice.

"Evo, za vse, ki ste željne Denisovih mišic," je še pripisala.

Poleg trdega dela pa tekmovalci najdejo tudi čas za zabavo. Takole je bilo prejšnjo nedeljo:

Nedvomno bo tudi to nedeljo tako zabavno, zato ne zamudite oddaje Zvezde plešejo, po njej pa vas čaka še novost - Avto karaoke z Ladom Bizovičarjem. Njegovi prvi gostje bodo skupina Mi2!