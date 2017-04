VIDEO: Morgan Freeman, Michael Caine in Alan Arkin - to pa je upokojitev

Oskarjevi nagrajenci Morgan Freeman, Michael Caine in Alan Arkin skupaj v istem filmu kot dolgoletni prijatelji Willie, Joe and Al, ki se odločijo, da se ne prepustijo pokoju, temveč prvič v življenju skrenejo s poštene in zakon spoštujoče poti, ko gredo zaradi sumljivih poslov banke njihovi prihranki rakom žvižgat. Ker morajo plačati račune in preskrbeti svoje najdražje, tvegajo vse in se podajo na smel poskus, da oropajo banko, ki jim je zafučkala denar.



Človek prenese marsikaj – a samo do določene mere, potem pa ukrepa. Včasih tako, da so vsi presenečeni. Trije širokogrudni in vzorni Brooklynčani, ki so nerazdružljivi že od časov izza tekočega traku v podjetju Semtech Steel, si nikdar niso predstavljali, da bi si kdaj drznili oropati banko.

Oskarjevi nagrajenci Morgan Freeman, Michael Caine in Alan Arkin (Foto: Blitz)

Seveda pa si nikoli niso predstavljali niti, da bo banka kdaj oropala njih. In zdaj so razkurjeni kot sam satan. Zafrknila sta jih pokojninski in hipotečni sistem; prepričani, da nimajo kaj izgubiti, se gospodje v poznih letih namenijo postati zločinski veleumi in se domisliti enkratnega, a precej tveganega podviga, s kakršnim nimajo nikakršnih izkušenj; podvig, ki zahteva odločitve na licu mesta, preobleke in dovršen načrt pobega, jih nepričakovano navda z mladostnim zagonom. Uskladijo svoje alibije in se dobro pripravijo na popoln rop, da si povrnejo tisto, kar jim je bilo vzeto. Nič več in nič manj.



Seveda izzivajo srečo. Izzivajo svoje meje. Pa svoja leta… vsi že namreč brzijo proti osemdesetim… Ampak to vendar ni pomembno – postaviti se zase ne pozna omejitve v letih! Igrajo še dvakratna oskarjeva nominiranka Ann-Margret, Joey King, oskarjevi nominiranec Matt Dillon, Christopher Lloyd, John Ortiz in Peter Serafinowicz.



Zach Braff je režiral po scenariju za oskarja nominiranega Theodorja Melfija, produciral je Donald De Line, eden izmed izvršnih producentov je bil producent istoimenskega izvirnika iz leta 1979.