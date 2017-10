VIDEO: Na filmska platan prihaja Srečen smrtni dan

Se še spomnite priljubljene komedije Neskončen dan (1993) v kateri Bill Murray obtiči v času in neskončno dolgo preživlja en in isti dan? Podobno se v najnovejši grozljivki Srečen smrtni dan zgodi študentki Tree Gelbman, le da se tokrat ne bomo smejali, ampak nas bo neskončno strah.

Na obzorju je namreč umor.

Tree se na svoj rojstni dan zbudi v študentskem domu in nato preživi običajen dan – fant, prijateljice, večerni žur … vse dokler je na zabavi ne poskuša s sveta spraviti zamaskirani morilec. Umor pa se ne zgodi, ker se Tree prebudi in vse se začne znova. Prestrašeni študentki ne preostane drugega, kot da poskuša ugotoviti, kdo ji streže po življenju in zakaj, saj predvideva, da bo lahko le tako ustavila ponavljajoči cikel, ki jo na rojstni dan, ko bi morala praznovati in se zabavati, spravlja na rob pameti.