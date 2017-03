VIDEO: Navdih so našli v v enem najboljših znanstveno-fantastičnih filmov - Osmem potniku

Film pripoveduje o šestčlanski posadki na mednarodni vesoljski postaji, ki je tik pred enim najpomembnejših odkritij v zgodovini civilizacije: prvi dokaz o življenju na Marsu. Medtem ko se posadka postopno loti preiskovanja, slednje privede do neželenih posledic, nova oblika življenja pa se izkaže za bistveno inteligentnejšo, kot so pričakovali.



Film črpa navdih v enem najboljših znanstveno-fantastičnih filmov vseh časov, Osmem potniku. Čeprav bi moral Ryan Reynolds odigrati glavno vlogo v filmu, se je moral zaradi snemanja drugega filma odločiti za stransko vlogo, glavno pa so tako dodelili Jaku Gyllenhaalu, ki se že pred leti izkazal v filmih, kot so Donnie Darko, Zodiak, Ugrabljeni in Gora Brokeback, za katerega je prejel tudi nominacijo za oskarja v kategoriji najboljšega stranskega igralca. V tem filmu se jima je pridružila Rebecca Ferguson, ki smo jo doslej videli v odličnih filmih, kot so Misija: Nemogoče - Odpadniška nacija, Dekle na vlaku in Slavno neslavna Florence.



Scenarista filma sta Rhett Reese in Paul Wernick, ki sta skupaj že ustvarila dva izvrstna scenarija, in sicer za filma Dobrodošli v deželi zombijev in enkratni Deadpool, ki je zasluženo na najuglednejših seznamih najboljših filmov leta 2016. Glede na igralsko in tehnično ekipo ter prvi kino napovednik ne gre dvomiti, da lahko pričakujemo novo skrajno zanimivo znanstveno-fantastično zgodbo, ki nam bo dala misliti o prihodnosti, ki sploh ni več tako zelo daljna.