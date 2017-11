VIDEO: Navdihujoča in ganljiva zgodba - Čudo

Film Čudo je navdihujoča in ganljiva zgodba po knjižni uspešnici s seznama New York Timesa, ki govori o Augustu Pullmanu (Jacob Tremblay), ki ima pohabljen obraz. Ta prirojena hiba je fantiču doslej onemogočala, da bi z vrstniki hodil v običajno šolo – a ko začne hoditi v peti razred, Auggie postane nepričakovan junak. Njegova družina, sošolci in širša okolica se s trudom privajajo na sočutje in sprejemanje, in Auggiejevo popotovanje jih bo združilo in dokazalo, da se človek ne sme in ne more vklopiti v večino, če je bil rojen, da izstopa.



Igrajo še Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Daveed Diggs, Sonia Braga, Izabela Vidović in Ali Liebert. Po scenariju, ki ga je po romanu R.J. Palacie spisal skupaj s Stevenom Conradom in Jackom Thornom, režira Stephen Chobsky.