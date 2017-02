VIDEO: Navihana Gerda je nazaj

Potem ko sta premagala Snežno kraljico (glas Maje Kunšič), ki je bila v led okovala celoten svet, sta Kai in Gerda zaslovela daleč naokoli. Pa jima to ni pomagalo, da bi našla svoja starša, ki ju je bil ugrabil Severni veter. Otroka nastopata po šolah in vrtcih, vendar pa priljubljenost in bogastvo ne gresta vedno z roko v roki in tako se komajda preživljata. Gerti je takšno življenje čisto po godu, Kai pa ga ne prenese. Po še enem nastopu na neki šoli, kjer ju otroci skoraj razcufajo za spominke, se odločita, da temeljito spremenita svoje življenje – oditi nameravata nekam, kjer ju nihče ne pozna, in začeti znova; celo imeni bi si spremenila.



Preselita se k svojemu prijatelju, trolu Ormu (glas Mirka Medveda) , a se kmalu izkaže, da se je pred lastno slavo težko skriti – Orm ima namreč gosta: španski fant Rolan (glas mu posoja Klemen Bunderla) je obseden z legendami in pravljicami, ki jih zbira po vsej Deželi trolov, kjer se le-ti običajno rodijo. Troli mu z navdušenjem pripovedujejo svoje legende, a zgodbice precej olepšujejo. Ko Kai in Gerda Rolana pobarata, katera zgodba mu je najbolj pri srcu, jima vzhičeno in v barvitih podrobnostih opiše legendo o Kaiu in Gerdi, ki sta premagala snežno kraljico – tako, kot so mu jo podali troli. Orm, ki je Gerdi pomagal pri podvigu, je namreč zgodbo tako ozaljšal s izmišljotinami, da Gerdi ne preostane drugega, kot da Rolanu prizna, kdo s Kaiem sta. To slednjemu ni povšeči, in med njima se vname grd prepir. Kai se preseli k prijatelji Alfidi, Rolan pa Gerdi zaupa, da tudi sam išče svoje starše. Morda ju celo najde – po legendi trolov naj bi obstajal kamen, ki uresničuje želje; našel je zemljevid do skrivališča kamna… ki pa je, kot ugotovi Gerda, v prepovedanih votlinah pod čarobnim jezerom Gao. Pomaga mu ga najti – a pri tem povzročita popolno katastrofo …