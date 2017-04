VIDEO: Nikoli nisi tako zelo sam, kot si misliš

Film po romanu s seznama knjižnih uspešnic New York Timesa nas popelje na navdihujočo poduhovljeno popotovanje o Macku Phillipsu (Sam Worthington), ki se po hudi družinski tragediji znajde v vrtincu depresije, zaradi katere podvomi v sleherno od svojih prepričanj. Znajde se pred krizo svoje vere, potem pa prejme skrivnostno pismo, ki ga poziva v zapuščeno kolibo globoko v divjini Oregona. Kljub dvomom se Marck poda do kolibe, kjer spozna nenavadno trojico tujcev pod vodstvom ženske po imenu Papa (Octavia Spencer). Ob tem srečanju Mack spozna pomembne resnice, ki bodo preobrazile njegovo razumevanje svoje tragedije in mu za vedno spremenile življenje.

Nadvse uspešni roman Williama P. Younga je že ob izidu pristal na prvem mestu seznama knjižni uspešnic uglednega New York Timesa in tam ostal prek sedemdeset tednov. Neusahljive pohvale, ki so se prenašale iz ust do ust, so knjigo kmalu ponesle med večinsko bralstvo in prodaja je poskočila čez 22 milijonov primerkov; doslej je izšla že v štiridesetih jezikih.

Gre za globoko navdihujočo pripoved o vztrajnosti človeškega duha, soočenega s neizmerno izgubo, ko se žalujoči oče znajde pred najtežjo odločitvijo svojega življenja: odpustil naj bi nekaj, česar ni mogoče odpustiti.

V filmu igrata Sam Worthington in Octavia Spencer. (Foto: Blitz)

Po vsem sodeč ima Mackenzie Phillips idealno življenje: tri prečudovite otroke, prelepo ženo, prekrasen dom – zdi se, da je vse v najlepšem redu. Toda ko odpelje otroke na kampiranje čez noč, se nekaj, kar se je začelo kot zabavna ekskurzija, prelevi v najhujšo moro slehernega starša: Missy, njegovo najmlajšo, nekdo ugrabi iz kampa, in njenega trupla nikoli ne najdejo.

Mack se skuša spopasti z neizmerno tragedijo in dojeti njen smisel, pri tem pa se začne pogrezati v globoko žalost, zaradi katere se mu začne sesuvati življenje in na plano privrejo vsi duhovi in strahovi, za katere je bil prepričan, da jih je bil že davno pokopal, in ga počasi potiskajo proti robu prepada. Prav takrat prejme skrivnostno pismo v svojem nabiralniku: povabilo Boga, naj ga poišče v kolibi, kjer so našli okrvavljeno Missyjino obleko. V obupnem poskusu, da zaključi to zgodbo in najde odgovore na umor svoje hčerke, se Mack poda v divjino Oregona, da se sooči z morilcem… ali Bogom… ali kar z obema …