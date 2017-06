VIDEO: Noč, ki je ne bodo pozabile nikoli

Pet najboljših prijateljic s faksa se po desetih letih spet sreča in sklene preživeti divji konec tedna v Miamiju. Toda noro žuranje hitro prestopi vse zakonite meje, ko pomotoma ubijejo striptizerja. Medtem ko se bodo skušale izvleči iz precej neugodnega položaja, bo sprva brezskrbna noč skrenila v povsem nepričakovano smer in jih nazadnje združila v trenutkih, ko bodo to najbolj potrebovale.



Ob Scarlett Johansson in Zoe Kravitz nastopajo v glavnih vlogah tudi Kate McKinnon, Jillian Bell in Ilana Glazer, film pa je režirala Lucia Aniello, za katero je to prvi režijski podvig, kar se tiče celovečercev. V stranskih vlogah se pojavita še Ryan Cooper in Demi Moore.